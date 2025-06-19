İsrail-İran savaşı nedeniyle Türkiye'ye göç gelir mi? 'Türkiye sınır güvenliğini artırıyor'
İsrail ile İran arasında çatışma tüm yıkıcılığıyla devam ediyor. Peki İran ile 534 kilometre kara sınırı bulunan Türkiye'ye savaş nedeniyle Suriye'de olduğu gibi göç gelir mi?
İsrail ile İran arasında çatışma 6’ncı gününde sürerken, Türkiye’nin İran sınırından güvenlik tedbirlerini artırdığı öne sürüldü.
Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Ankara’nın İran’dan düzensiz göç beklemediğini ifade etti.
Gizlilik kaydıyla konuşan kaynak, Türkiye’nin yerli üretim radar ve silah sistemlerini kullanarak çok katmanlı ve entegre bir hava ve füze savunma sistemi geliştirmeye devam ettiğini söyledi.
Kaynak, Türkiye’nin bununla potansiyel savaş hazırlığını yüksek seviyede tutmayı amaçladığını aktardı.