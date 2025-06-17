İsrail - İran savaşı son durum... İsrail ile İran neden savaşıyor? Savaş ne zaman bitecek?

İsrail ile İran karşılıklı olarak birbirilerine füze yağdırıyor. Tahran ve Tel Aviv sokaklarında endişe hakim olurken savaş daha da şiddetleniyor. Dünya diken üstünde ve savaşın bir an evvel bitmesini isterken bugünkü son durum merak ediliyor. İşte detaylar...

09.17

Yeni genelkurmay başkanı da öldürüldü

İsrail ordusu, 2 gün önce atanan İran'ın yeni genelkurmay başkanı Emir Hatemi'nin de öldürüldüğünü iddia etti.

08.47

Tel Aviv'de patlamalar duyuluyor

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füze ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemek için çalıştığını duyurdu.

07.50

“Herkes derhal Tahran’ı terk etmeli”

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da "herkesin derhal Tahran’ı terk etmesi" gerektiğini söyledi. Trump mesajında, "İranlı muhafazakarlar cesurca konuştu, ama ne olacağını bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve daha da kötüye gidecek! Bir sonraki saldırı daha da acımasız olacak" ifadelerini kullandı.

07.30

Çin'den vatandaşlarına uyarı

Çin, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.

05.30

İsrail: İran füzeleri hava savunmasıyla engellendi

İsrail ordusu, İran’dan yaklaşık birer saat arayla fırlatılan füzelerin ülkenin çeşitli bölgelerinde alarm sistemlerini devreye soktuğunu ve füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03.00

Trump’tan acil güvenlik çağırdı

G7 Zirvesi için bulunduğu Kanada’dan erken ayrılma kararı alan Trump, “Malum sebepler nedeniyle mümkün olan en kısa sürede Washington’a dönmek zorundayım” diyerek, Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığını duyurdu.

02.00

Netanyahu’dan ayaklanma çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Londra merkezli Iran International kanalına yaptığı açıklamada, İran’daki rejim muhaliflerine “şimdi ayaklanma zamanı” mesajı verdi. “İran yeniden büyük olabilir” diyen Netanyahu, rejimin günlerinin sayılı olduğunu ve İsrail’in İran’ın nükleer ve füze kapasitesini ortadan kaldırmakta kararlı olduğunu belirtti.

01.50

Trump: Tahran’daki herkes tahliye edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ı daha önce önerdiği anlaşmayı imzalamamakla eleştirdi. Trump, “Bu çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Tahran’daki herkes derhal tahliye edilmeli.” ifadelerini kullandı.

00.00

İran’dan yeni füze saldırısı

İran, İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Devrim Muhafızları, saldırıların sabaha kadar süreceğini açıkladı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını bildirdi. Ülke genelinde alarm sistemleri devreye girerken, sivillerin sığınaklara yönelmesi istendi.

İsrail, İran'a neden saldırdı?

İsrail’in İran’a saldırısının temel nedeni, İran’ın nükleer programını durdurmak amacıyla önleyici bir askeri operasyon düzenlemesidir. İsrail ordusu saldırının, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin “kalbini” hedef alan önleyici, hassas ve kombine bir saldırı olduğunu açıklamıştır. Bu, İsrail’in İran’ın nükleer silah kapasitesi kazanmasını ulusal güvenliğine tehdit olarak görmesinden kaynaklanmaktadır.