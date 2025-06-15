İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” adlı hava operasyonu ve İran’ın buna karşılık verdiği “Gerçek Vaat 3” adlı misilleme saldırıları, dördüncü gününde de devam ediyor. Bölgede tırmanan gerilim, her iki ülkede ağır kayıplara ve ciddi güvenlik açıklarına yol açıyor.

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami gibi üst düzey isimlerin de bulunduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, çoğu sivil olmak üzere 1277 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler....

01:00

İsrail ordusu İran’a yeni saldırılar başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şu anda İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

00:10

İsrail basını: Tel Aviv elçiliklerinden bazılarını kapatacak

İsrail'in, İran'dan misilleme gelmesi ihtimaline karşılık dünyadaki bazı diplomatik misyonlarını kapatmaya karar verdiği iddia edildi.

23:56

İsrail ordusu: Kapsamlı bir saldırı dalgasını daha tamamladık

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları, Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü ve İran ordusuna ait askeri silah üretim altyapısının hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "İran genelinde çok sayıda silah üretim tesisi hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

23:35

İran'da ölü sayısı 224'e çıktı

İran Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 98 kişi artarak 224’e, yaralananların sayısı da 1277’ye yükseldi

22:55

Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı öldürüldü

İran medyası, Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Muhammed Kazımi'nin öldürüğünü duyurdu. Saldırıda iki generalin öldürüldüğü de açıklandı.

22:05

İsrail'in Tahran'a düzneldiği saldırıda İran Dışişleri Bakanlığı binası vuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birinin isabet aldığını bildirdi.

20:59

İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları Hayfa kentine isabet etti.

20:44

İran İsrail'in Tahran saldırısı karşısında Tel Aviv'e karşı saldırı başlattı.

20:03

İsrail İran'ın füze sistemlerini vuruyor

İsrail ordusu, İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu

19:38

İran Sağlık Bakanlığı: İsrail’in saldırılarında 128 kişi öldü, 900 kişi yaralandı

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlere düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin yaralandığını bildirdi.

18:20

Meşhed Havalimanı vuruldu

İsrail uçakları İran'da Meşhed Havalimanı'nı vurdu. Meşhed Havalimanı'na gerçekleşti. Saldırıda yakıt ikmal uçağının hedef alındığı belirtildi.

18:20

İran: 2500 kilometre menzile sahip füzeler kullanıldı

İran kaynaklarına göre, İsrail’e misillemelerde 1400 ila 2500 kilometre menzilli hipersonik ve süpersonik ile uzun menzilli füzeler kullanıldı.

17:40

İran'da 14 nükleer bilim insanı öldürüldü

İsrail’in Tahran’a hava saldırıları sırasında, başkentin farklı noktalarında beş bomba yüklü araç eşzamanlı olarak patlatıldı. Bu araç saldırılarında 14 nükleer bilim insanı öldürüldü.

17:23

İsrail ordusu: İran’dan gönderilen füzelerin çoğu engellendi

İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin çoğunun engellendiğini duyurdu.Füzelerin çoğunun engellendiği, düşen herhangi bir füze bilgisinin alınmadığı paylaşılan açıklamada, İsraillilere, İç Cephe Komutanlığının talimatlarını takip etmeye devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

17.01

Trump: İsrail ve İran arasında barış olacak!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le İran'ın anlaşmaya varacağını söyleyerek "Yakında İsrail ve İran arasında barış olacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Orta Doğu'yu yeniden muhteşem yapın!" dedi.

16.30

İran eğitime ara verdi, İsrail OHAL’i uzattı

İran’da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

16.20

İran yeni füze saldırısı başlattı

İran, İsrail’e yönelik yeni bir balistik füze saldırısı başlattı. İsrail makamları, Kudüs ve Tel Aviv’de sirenlerin çaldığını, sivillerin sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıldığını duyurdu.

15.50

İran: İsrail saldırısında 9 general öldü

İran, 13 Haziran’daki İsrail saldırısında Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil 9 generalin hayatını kaybettiğini duyurdu.

15.00

Netanyahu: İran, sivillere saldırının bedelini ağır ödeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde bir konuta yönelik füze saldırısının ardından bölgeyi ziyaret etti. Netanyahu, “İran sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek” açıklamasında bulundu.

13.50

Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

İsrail ordusunun açıklamasının ardından İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve gelen saldırılara karşılık verildiği açıklanırken saldırıların etkisiyle kentin farklı noktalarında alarm durumuna geçildi. İran hükümeti, olası tehditlere karşı sivillerin korunması amacıyla camiler, okullar ve 24 saat açık kalacak metro istasyonlarının sığınma alanı olarak kullanılabileceğini duyurdu.

13.15

İsrail, İran’ın İsfahan’daki nükleer tesisini hedef aldı

İsrail, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü İsfahan’daki nükleer tesise yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, İran’ın nükleer kapasitesini sınırlamaya yönelik operasyonların süreceği vurgulandı.

12:47

İsrail Tahran'a 80 hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu, gece boyunca İran'ın başkenti Tahran'da 80 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

12:38

İsrail: Saldırılarda 13 kişi öldü, 380 kişi yaralandı

İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında 13 kişinin öldüğünü, 380 kişinin yaralandığını duyurdu.

12.00

İran: Mossad üyelerini yakaladık

Tesnim haber ajansının bildirdiğine göre İran polis sözcüsü, İsrail istihbarat ajansı Mossad'ın iki üyesini Elburz bölgesinde gözaltına aldı.

11.20

İsrail: Nükleer tesis çevresini boşaltın

İsrail Ordusu Sözcü Adraee yaptığı açıklamada, "Şu anda askeri silah üretim tesisleri ve bunlara destek sağlayan kurumların içinde ya da çevresinde bulunan ya da bulunması beklenen tüm kişiler, bu bölgeleri derhal terk etmeli ve yeni bir duyuruya kadar geri dönmemelidir" dedi.

10.20

"İsrail durursa biz de dururuz"

İran karşılıklı saldırıların 3. gününde İsrail'e çatışmaların sonlandırılması için kritik bir mesaj iletti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İsrail durursa biz de dururuz. İran mecbur kalmadıkça savaşın genişlemesini istemiyor" dedi.

09.00

İsrail ordusu: Tahran’ı hedef alan saldırı dalgası tamamlandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

08.50

İsrail’de can kaybı 10’a yükseldi

İsrail basınından Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İran’ın İsrail’in merkez ve kuzey bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 10’a çıktı.

08.00

Husiler: Hayfa’yı balistik füzelerle hedef aldık

İran destekli Yemenli Husiler, Tahran’la koordineli olarak, son 24 saat içinde İsrail’in Hayfa kentine çok sayıda balistik füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

07.32

Trump: ABD'nin saldırıyla hiçbir ilgisi yok

ABD Başkanı Donald Trump "ABD'nin bu gece İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu" ifadesini kullandı. Trump, Tahran yönetiminin ABD'ye herhangi bir saldırıda bulunması durumunda, 'eşi benzeri görülmemiş bir karşılık verecekleri' uyarısında bulundu.

06.30

İran, İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarına yeniden başladı

İsrail ordusu ve İran medyası, Tahran’ın İsrail’e karşı yeni bir balistik füze saldırısı dalgası başlattığını bildirdi.

04.00

İran Devrim Muhafızları’ndan uyarı: Saldırılar genişleyebilir

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’de savaş jeti yakıtı üreten bir tesisin vurulduğu duyuruldu. Açıklamada, İsrail saldırılarını sürdürürse İran’ın karşılıklarının çok daha ağır ve kapsamlı olacağı vurgulandı.

03.00

İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası başladı

İran devlet televizyonu, İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarının yeniden başladığını duyurdu. Füzelerin Tahran ve Şiraz’dan ateşlendiği bildirildi.

02.30

İsrail, Tahran’daki petrol deposunu hedef aldı

Başkent Tahran’ın batısında şiddetli patlamalar meydana geldi. İsrail’in Şehran semtindeki bir petrol deposunu vurduğu bilgisi İran medyasına yansıdı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Tahran yanıyor” ifadelerini kullandı.

01.30

Netanyahu güvenlik kabinesini topladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, artan gerilim üzerine güvenlik kabinesi üyeleriyle acil bir toplantı düzenledi.

01.12

İran’dan İsrail’e yeni füze saldırıları başladı

İran, İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattı. İran basını, saldırının yeni bir misilleme dalgası kapsamında gerçekleştiğini bildirdi.