İsrail ordu sözcüsü İran'ın saldırılarının bitmediğini söyleyerek, "Şu anda İran'ı vuruyoruz. Yerden yere füze sistemlerini yok edeceğiz" açıklaması yaptı. Ordu sözcüsü ayrıca Gazze Şeridi'ndeki operasyonlara da devam ettiğini belirtti.

Açıklamanın ardından Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri duyuldu. Boğaz herhangi bir sebepten kapatılırsa petrol fiyatlarında yüklü artış beklenebileceği belirtildi.

İran: 10 düşman uçağı düşürüldü

İran basını, İsrail ordusunun İran’da başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlediğini bildirdi. İran füzelere hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini ve ilerleyen saatlerde İsrail'e misliyle karşılık verileceği açıklandı. Öte yandan İran ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 düşman İsrail uçağının düşürüldüğünü belirtti.

İran'ın en büyük doğalgaz sahası vurulmuştu

İsrail'e ait bir kamikaze insansız hava aracı (İHA), Güney Pars'ın 14. etabındaki rafinerilerinden birine isabet etmişti.

Patlama sonucunda rafinerinin bir kısmının alev aldığı ifade edilirken ekiplerin durumu kontrol altına aldığı bildirilmişti.

İran, İsrail'in enerji ve ekonomik altyapısını hedef alması halinde aynı şekilde Tel Aviv'in enerji ve ekonomik altyapısını vuracağını açıklamıştı.