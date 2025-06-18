İsrail: İran'da 1100 hedef vuruldu

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 13 Haziran’dan bu yana İran’a yönelik düzenlenen hava operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Defrin, İran topraklarında gerçekleştirilen "yüzlerce hava saldırısında" 1100’den fazla hedefin vurulduğunu söyledi.

Saldırıların devam ettiğini belirten Defrin, operasyonların "İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla sistematik şekilde" sürdürüldüğünü ileri sürdü.

İran ordusuna bağlı 5 helikopter vuruldu

İsrail saldırılarının, İran’ın balistik füze sistemleri ile hava savunma altyapısında ciddi hasara yol açtığını öne süren Defrin, ayrıca İsrail'e ait insansız hava araçlarını hedef almaya çalışan İran ordusuna bağlı 5 helikopterin de vurulduğunu ifade etti.

"İsrail’e yaklaşık 30 balistik füze atıldı"

İran'ın misilleme girişimlerine de değinen Defrin, gece saatlerinde İsrail’e yaklaşık 30 balistik füze atıldığını ve bunların büyük bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtti.