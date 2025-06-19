İsrail, İran’ı nasıl vurdu? Sinsi planının perde arkası: Casuslar, uydular, suikastlar...

Geçen yıl Avrupa'da çalışan bir İsrailli telekomünikasyon yöneticisi, Tel Aviv'deki eski arkadaşından bir telefon aldı: Ucuz bir akıllı telefon gibi görünen ancak, sosyal medya trafiğini taklit edip, şifreli verileri iletebilen bir telefon tasarlamasına yardım edebilir miydi?

Aynı zamanlarda İsrailli bir yedek asker, İsrail'in uydu görüntüleri ve haritaları kullanan istihbarat birimi Unit 9900'den bir arama aldı. Yedek asker bir algoritma üzerinde çalışıyordu ve bu algoritmayı uydu görüntülerini tarayıp yakıt kamyonlarında, petrol taşıyanları füze yakıtlı olanlardan ayıracak şekilde ayarlaması isteniyordu.

İkisine de çabalarının geçen hafta İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısını nasıl şekillendirdiği tam olarak söylenmedi; yıllardır adım adım planlanan saldırı ülkeyi şaşkına çevirdi.

İran'in en üst düzey komutanları, nükleer bilim adamları aynı anda suikasta uğradı. İran karşılık veremeden tüm hava savunma sistemleri hedef alındı, çok sayıda füze fırlatma rampası yok edildi.

Aman ve Mossad'ın ortak çalışması

İsrail Ordusu'nun istihbarat birimi Aman ve İsrail istihbaratı Mossad'ın ortaklaşa yürütttüğü saldırının arka planı tam olarak öğrenilemeyecek olsa da operasyona aşina isimlerde Financial Times'a bazı ipuçlarını anlattı.

Haber; Londra muhabiri Mehul Srivastava, Tel Aviv muhabiri Neri Zilber ve İstanbul muhabiri John Paul Rathbone’un ortak imzasıyla yayınladı.

Kaynaklar, ticari uydular, hacklenmiş telefonlar, gizli ajanlar, gizli depolar ve hatta günlük araçlara yerleştirilen minyatür silah sistemleri ile birlikte, İsrail istihbaratının çok uzun bir süre bu operasyona hazırlandığını ve bu uğurda milyonlarca dolar harcadığını belirtiyor.

İlk saldırının hedefi: İran'ı şok ve dehşete sürüklemek

İsrail'in saldırısında ilk hedef ise İran'ı yüksek rütbeli kayıplarla şok ve dehşete sürüklemekti.

İran'ın komuta kademesini ve nükleer merkezlerini takibe alan Aman, 12 Haziran'da gerçekleşen saldırı için mart ayında hazırlıklara başladı. Saldırı hazırlığında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü operasyona benzer adımlar izlendi.

İsrail'in saldırısı, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarının imhası ile rejimi çöküş noktasına kadar zayıflatmaya varan nihai hedefe ulaşamasa da Tahran yönetimi için sarsıcı oldu. İran'ın komuta kademesini hedef alan ilk saldırının amacı, Tahran yönetiminin tepkisini geciktirerek İsrail'e diğer adımlar için zaman kazandırmaktı.

İran'da "cep telefonlarından uzak durun" çağrısı

İran tarafında ise istihbarat ve güvenlik zaifiyeti dikkat çekti. İran'da eski ordu mensupları halkı çatılarda mikro dron olup olmadığını kontrol etmeye çağırırken, İranlı muhaliflerin casusları şehre soktuğu öne sürüldü. Yerel basın, cep telefonlarının gözetleme ve suikast amacıyla kullanıldığını açıklarken, komutanların, üst düzey yetkililerin, nükleer bilim insanları ile onların ailelerinin cep telefonlarından uzak durmaları gerektiği ifade edildi.

Uzmanlar bu önlemler için geç kalındığına vurgu yaparken, İsrail İran'ın hava savunmasını hedef alan saldırıları sürdürüyor.

İran ve İsrail'de casusluk yaptığı gerekçesiyle çok sayıda kişi tutuklandı. Özellikle İran'da yerel casusların para karşılığı veya iş karşılığı İsrail'e bilgi sızdırdığı konuşuluyor.

Hamas'ın saldırısı önlenememişti

Öte yandan sıkı bir istihbarat çalışmasıyla geçen yıl Hizbullah'a karşı benzer bir operasyon düzenleyen, şimdi de İran'ın komuta kademesini hedef alan İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırıyı önleyememesi çelişki yaratıyor.