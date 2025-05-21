İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemeye hazırlanıyor iddiası

CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken, İsrail'in İran'a yönelik bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi.

İsrail'in, Tahran ile Washington arasındaki nükleer müzakerelerin akıbetine göre saldırıda bulunup bulunmayacağı düşünülürken, bir yetkili saldırı ihtimalinin büyük ölçüde arttığını söyledi.

ABD'nin İran tutumu kritik süreçte

Yine İsrail'in, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirmesine olanak tanıması durumunda da saldırı olasılığını daha mümkün hale getireceği düşünülüyor. İsrailli kaynaklar ise ABD'nin İran ile İsrail'in kabul edemeyeceği "kötü bir anlaşma" yapması durumunda İsrail'in askeri harekata hazır olduğunu bildiriyor.

İran-ABD arasındaki nükleer müzakere süreci

Öte yandan İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu konunun Trump'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirtirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini, ABD'nin bu konudaki ısrarının müzakereleri durduracağını ifade etmişti.