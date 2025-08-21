İsrail işgal planına başladı: Filistinliler Gazze'yi terk ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Gazze kentinin işgalini belirlenenden daha kısa sürede tamamlaması talimatını vermesinin ardından Filistinliler Gazze'yi terk ediyor.

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen İsrail askerleri, şehrin dış mahallelerinde üs kurdu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

İşgal planı onaylandı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden işgale ilişkin yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, orduya Hamas'ın yenilmesi için girişilecek işgalin belirlenenden daha kısa sürede tamamlanması emrini verdiği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını dün onaylamıştı. Planının haftasonundan önce kabineye sunulması bekleniyor.

Ordu sözcüsü kara harekatının hazırlıkları için birliklerin Zeytun ve Cebeliye bölgelerinde faaliyet gösterdiğini duyurdu.

Uluslararası camiadan İsrail'e tepkiler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise işgalin kaçınılmaz olarak daha fazla ölüm ve yıkım getireceği uyarısı yaparak, acil destek çağrısını tekrar etti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de İsrail'in işgal kararının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da planın iki halk için de felaketle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) zaten zor durumda olan Gazzeli 2,1 milyonluk nüfusunun daha da zora sokulacağını kaydetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda dün 61 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

2023 yılında İsrail'in Filistin'e yönelik başlayan saldırılarında 62 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği biliniyor.

İsrail'in Gazze'yi işgal planı

İsrail'in işgal planına göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail'in Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" verildiği duyurulmuştu.