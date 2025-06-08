İsrail kabinesi, Başsavcı Miara'nın görevden alınmasının önünü açan kararı onayladı

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'yı görevden almasına imkan tanıyan teklifin kabineden geçtiği bildirildi.

Adalet Bakanı Yariv Levin'in sunduğu, İsrail Başsavcısı Miara'nın bağımsız atama komitesinin onayı olmaksızın görevden alınmasını sağlayacak hükümet teklifi, bu sabah yapılan kabine oylamasında kabul edildi.

Bağımsız atama komitesi devre dışı bırakıldı

İsrail basını, kabinenin onayladığı teklifle başsavcının görevden alınmasını ele alacak bağımsız atama komitesinin yerini Adalet Bakanı Levin'in atadığı bakanlardan oluşan bir komite alacağını yazdı.

Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin başkanlık edeceği söz konusu komitede, Maliye Bakanı Bezlale Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı MK Itamar Ben-Gvir, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel ve Din Hizmetleri Bakanı Michael Malkieli yer alacak.

Bakanlardan oluşan komite, Başsavcı Miara'nın görevden alınmasına ilişkin düzenleyecek ardından hükümet genel kurulunda oylama gerçekleştirecek.

Adalet Bakanı Levin ise görevden alma yönteminin değiştirilmesine gerekçe olarak Başsavcı Miara'nın davranışlarının hükümetin belirli organlarının işleyişini "felç etmesini" öne sürdü.

Devre dışı bırakılan bağımsız atama komitesine bir emekli İsrail Yüksek Mahkemesi yargıcı başkanlık ediyor. Komitenin diğer üyeleri ise İsrail Barosu tarafından seçilen bir avukat, üniversitelerin hukuk fakültesi dekanları tarafından atanan bir akademisyen, hükümetin atadığı eski bir Adalet Bakanı veya Başsavcı ile Meclis Anayasa Komitesi tarafından seçilen bir meclis üyesinden oluşuyor.

2000 yılında dönemin hükümeti, İsrail Başsavcısının, bağımsız bir atama komitesinin tavsiyelerine dayanarak atanmasını veya görevden alınmasını şart koşan karar geçirmişti.

İsrail Başsavcılığı: Levin'in teklifi yasadışı

İsrail Başsavcısı Yardımcısı Gil Limon, kabine toplantısından önce yayınlanan hukuki mütalaasında, Levin'in teklifinin yasadışı olduğunu ve İsrail Yüksek Adalet Divanı'nın içtihatlarıyla çeliştiğini vurguladı.

Mütalaada, bağımsız atama komitesinin devre dışı bırakarak görevden alma sürecini yürütmenin Başsavcılık makamını "siyasallaştıracağı" ve başsavcıyı hükümete bağımlı hale getireceği belirtildi.

Miara, Netanyahu'nun "rejim değişikliği" gerçekleştirdiği uyarısında bulunmuştu

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uzun süredir görevden almak istediği bilinen İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin Gazze'ye saldırıları bahane ederek ülkede hızlı bir rejim değişikliği gerçekleştirdiği uyarısında bulunmuştu.

Miara, "İsrail'de rejim değişikliği büyük ölçüde hız kazandı. Yasaları ihlal ve kanunlara meydan okuma somut hale geldi. İsrail rejimi, gözlerimizin önünde endişe verici bir hızla değişiyor. Değişikliğin odak noktası özellikle yargıda demokratik kurumların zayıflaması." ifadelerini kullandı.