"İsrail kasım seçimlerinden önce Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyor"

17 Temmuz 2020

İran'da son haftalarda askeri ve nükleer tesis başta olmak üzere kritik noktalarda yaşanan ve nedeni henüz net olmayan yangın ve patlamalar yaşandı. Meydana gelen olaylarla ilgili İran'dan sabotaj ve kaza açıklaması yapılsa da, yaşananları "İsrail'in saldırısı" olarak değerlendirenler de var.

Sputnik International'in Business Insider'e dayandırdığı habere göre, ismi açıklanmayan bir AB yetkilisi, Avrupa Birliği'nde, İsrail'in, ABD'de kasımda yapılacak genel seçimlerin öncesinde Trump'ı İran'la karşı karşıya getirme çabası olmasından endişe edildiğini ifade etti.

Haberde İran'a karşı "maksimum baskı" uygulayan Trump'ın, seçime 4 aydan az kala, rakibi Joe Biden'in anketlerde gerisinden geldiği, Biden'in ise İran'la 2015'te yapılan nükleer müzakerelerde başkan yardımcısı olduğu ve Trump'ı anlaşmanın iptalinden dolayı eleştirerek yeniden anlaşma sinyali verdiği hatırlatıldı.

AB yetkilisi, "Biden yönetiminde nükleer tesise saldırı ve gizli görevler gibi maceralara girme konusunda bu kadar istekli olunamazdı." yorumunda bulundu.

İran, birkaç hafta içinde nedeni henüz belirlenemeyen patlamalar ve yangınlarla sarsıldı.

15 Temmuz'da Buşehr'deki tersane yangını, 14 Temmuz'da Lamerd'de alüminyum fabrikası ile 2 Temmuz'da Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisi, 30 Haziran'da Tahran'daki sağlık merkezi ile 25 Haziran'da Parşin'deki askeri kompleks ve Şiraz'daki elektrik santralinde meydana gelen patlamalar 3 hafta içinde dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İran'dan yapılan resmi açıklamalarda bazılarında sabotaj şüphesi olduğu dile getirilse de çoğunun gaz kaçağı ile insan hatası olduğu bildirildi. Ancak İran'ın olaylar sonrasında hava savunma sistemlerinde alarm derecesini en üst seviyeye yükselttiğine dair haberler de yayınlandı.

İsmi verilmeyen Orta Doğulu bir yetkili, 5 Temmuz'daki New York Times gazetesinde yayınlanan bir haberde, Natanz'daki olayda İsrail tarafından kurulmuş bir bombanın patlatıldığı iddiasını ortaya attı. Yetkili ayrıca, İsrail'in o tarihten önceki patlama ve yangınlarda bir etkisinin olmadığını savundu.

İsrail'in ayrıca, mayıs ayındaki Shahid Rajaee limanında kısa bir süre aksaklığa neden olan siber saldırıdan da sorumlu olduğu iddia edildi.

İsrail'in İran'daki olaylarla ilgili henüz reddetme ya da üstlenme gibi bir girişimi olmadı. Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi 5 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail için "varoluşsal bir tehdit" olduğunu ve Tel Aviv'in İran'a karşı tasarruflarının söylenmemesinin daha iyi olacağını belirtti.

İsrailli eski savunma yetkilisi, Business Insider'a isminin gizli tutulması koşuluyla yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratında bazı olayların ardında ülkenin ajanlarının yer aldığı kanısının yaygın olduğunu belirterek, "Ama net olarak hangisinin olduğunu söylemem mümkün değil." dedi. Yetkili, İsrail'in Trump'ın "maksimum baskı" politikasını izleme kararı aldığını da ekledi.