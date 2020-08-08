İsrail kendi İHA'sını düşürdü
İsrail ordusunun vurduğu insansız hava aracının İsrail’e ait olduğu ortaya çıktı. İsrail İHA'nın Lübnan’dan geldiğini iddia etmişti.
İsrail ordusunun Lübnan’dan geldiğini iddia ederek vurduğu insansız hava aracının (İHA) İsrail’e ait olduğu ortaya çıktı.
İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Celile'de meydana gelen asılsız şüphe olayının ön incelemesine göre, şüphenin bölgede İsrail ordusuna ait insansız uçağın varlığından kaynaklandığı tespit edildi. Olay soruşturulacak. ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada Lübnan’dan gelen ve İsrail hava sahasına giren bir İHA’nın düşürüldüğü iddia edilmişti.
Açıklamada, İHA’nın işgal altındaki Golan Tepeleri yakınında bulunan Cebel Eş-Şeyh (Hermon Mount) bölgesinde düşürüldüğü kaydedilmişti.
Kaynak: AA