İsrail-Lübnan ateşkesi ne durumda? İsrail basınında Trump'a yönelik yeni iddia...
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, 10 Kasım'da bir araya gelmişti. İkilinin görüşmesine dair İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan bir habere göre, Trump'ın bu görüşmede İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslağa yeşil ışık yaktığı bildirildi.
Donald Trump'ın 10 Kasım'da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği görüşmede, Lübnan'da ateşkese varılması dahil birçok konunun ele alındığı ifade edildi.
Görüşmede, Dermer'in Trump'ı Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslak hakkında bilgilendirdiği, Trump'ın da hazırlanan taslağa onay vererek, "Lübnan konusunda anlaşmanızı istiyorum, itirazım yok" ifadesini kullandığı aktarıldı.
Uluslararası basında çıkan haberlerde, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için hazırlanan taslağın Lübnan tarafına iletildiği bildirilmişti.