İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi. Saldırının ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı. Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ise ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.
Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.
Öte yandan, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.
İsrail basınına göre, Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail’in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.
Başbakan Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı
Saldırıların ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre Başbakan Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda acil toplantıya çağırdı. Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.
Binlerce kişi başkent Beyrut'ta göç etmeye başladı
İsrail’in saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.
İsrail'in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.