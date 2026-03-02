İsrail Lübnan'ı konum vererek tehdit etti! Beyrut dahil 30'dan fazla nokta...

İsrail ordusu, son dönemde yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da, çoğunluğu başkent Beyrut'ta bulunan 30'dan fazla noktanın koordinatlarını paylaşarak yeni bir tehdit açıklamasında bulundu.

Hedef alınacağı belirtilen yerlerin, Hizbullah'a bağlı finans kuruluşu Karzı Hasen'in şubeleri olduğu duyuruldu.

30'dan fazla konum paylaştı

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Lübnan'daki bazı bölgeleri gösteren haritalar yayımladı. Paylaşılan görsellerde 30'dan fazla konumun kırmızıyla işaretlendiği görüldü.

Haritalarda başkent Beyrut başta olmak üzere ülke genelinde farklı bölgelerin yer aldığı dikkati çekti.

"Karzı Hasen şubeleri vurulacak"

İsrail Ordu Sözcüsü, Lübnan'da Hizbullah'ın finans kuruluşu Karzı Hasen'in şubelerinin hedef alınacağını açıkladı. Açıklama, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret etti.

300 metre uyarısı

Adraee, haritalarda işaretlenen binalardan en az 300 metre uzak durulması gerektiğini belirtti. Bu binalara yaklaşılmasının tehlike oluşturacağını ifade eden sözcü, söz konusu alanlara ilişkin açık bir saldırı tehdidinde bulundu.