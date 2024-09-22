İsrail: Lübnan’ın güneyinde 180 Hizbullah hedefi imha edildi

İsrail Lübnan’da saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından son saatlerde Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçakları Lübnan’ın güneyinde son saatlerde yaklaşık 180 hedefi ve binlerce fırlatma rampasını imha etti” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Lübnan’dan İsrail topraklarına yaklaşık 90 mermi fırlatıldığının tespit edildiği” aktarılarak, "İsrail ordusu Hizbullah’ın kabiliyetlerini ve terör altyapısını dağıtmak için operasyonlarına devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Hayfa ve Nasıra kenti çevresine bir dizi roket atıldı

Öte yandan İsrail ordusu iç cephe komutanlığının Hayfa'nın kuzeyindeki Lübnan sınırına kadar uzanan Celile gibi bölgelerde yeni güvenlik talimatları duyurmasının ardından Hayfa kenti ve civarındaki Nasıra kenti çevresinde saldırı alarmları çaldı.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Lübnan'dan İsrail topraklarının derinliklerine doğru 15 roket atıldı.

Nasıra'da bir noktaya isabet eden füzenin yangına yol açtığı cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Sosyal medyada, İsrail'in kuzeyindeki özellikle Nasıra kenti çevresinde hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin atılan mühimmatlara doğru ilerlediği, havada patlamalar yaşandığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Hizbullah'ın son saldırısıyla kuzeydeki Ramat David isimli Hayfa kentine yakın İsrail ordusuna ait hava üssü hedef alındı.

Lübnan Hizbullahından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.