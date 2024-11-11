İsrail Maliye Bakanı Smotrich: 2025, Batı Şeria’nın ilhak yılı olacak

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, lideri olduğu Dini Siyonizm Partisi'nin grup toplantısında, 2025'in işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak yılı olacağını iddia etti. Smotrich, İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak etme zamanının geldiğini savunarak, ilgili kurumlara bu plan doğrultusunda altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini belirtti.

Ayrıca Smotrich, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin, İsrail'in Batı Şeria’yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" sunduğunu iddia etti.

Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik bu söylemler, uluslararası toplumda tepkiyle karşılanırken, Filistinli yetkililer ise İsrail'in bu tür adımlarının bölgedeki gerginliği daha da artıracağına dikkat çekiyor.