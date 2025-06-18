İsrail medyası: Hamaney'in sığınağının bulunduğu bölge bombalandı

İsrail ordusu, Tahran'da Kızılay binasının hemen yanındaki bir alana yeni saldırı düzenledi. İran Kızılayına ait binanın çevresinden dumanlar yükseldiği görülürken İsrail medyası ise Hamaney'in sığınağının da bulunduğu bölgenin bombalandığını iddia etti.

Ancak İsrail Hayom gazetisinin ortaya attığı iddia henüz resmi kaynaklarca teyit edilmedi.

"Hamaney'in nerede olduğunu biliyoruz"

Trump bugün "Hamaney ve çetesinin nerede olduğunu biliyoruz. Onları öldürmemiz son derece kolay ancak henüz bunu istemiyoruz açıklamasını yapmıştı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Hamaney'i açıkça tehdit etmiş, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını biliyoruz. Kolay bir hedef. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Ama sabrımız tükenmek üzere" demişti.

"ABD için telafisi mümkün olmayan hasara yol açar"

"Siyonist rejimle asla pazarlık yapmayacağız" diyen İran lideri Hamaney ise "Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmeli" diyerek karşılık vermişti.