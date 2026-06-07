İsrail ordusu Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırının ardından hedef alınan bölgeden dumanlar yükselirken, İsrail ordusu operasyonun Hizbullah'a ait bir tesise yönelik olduğunu öne sürdü.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini ön uyarı yapmadan bombaladı.

Saldırının ardından bölgede yoğun duman görüldü.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçlarının öğle saatlerinden itibaren Lübnan hava sahasında alçak irtifada uçuş yaptığı belirtildi.

İsrail'den Hizbullah açıklaması

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait bir altyapı tesisinin hedef alındığını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan ortak açıklamada ise operasyonun, sabah saatlerinde Hizbullah tarafından İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısına karşılık gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ateşkes sonrası ilk roket saldırısı iddiası

İsrail ordusu, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını ve Lübnan'dan fırlatılan 2 roketin sınırı geçmesinin ardından engellendiğini duyurdu.

İsrail basını ise olayın, 3 Haziran'daki ateşkesten sonra gerçekleşen ilk roketli saldırı olduğunu yazdı.

Gelişmenin ardından İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda "Dahiye" ifadesini kullanarak bölgeye saldırı çağrısında bulunmuştu.