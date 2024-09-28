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İsrail ordusu duyurdu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın merkez karargahlarının hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu, Hizbullah lider Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada "Hassan Nasrallah bir daha dünyayı terörize edemeyecek" ifadesine yer verildi.

Haber Merkezi
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İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) Nasrallah'a ilişkin açıklama yapıldı. IDF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hasan Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" ifadeleri kullanıldı. Reuters haber ajansı, konuya ilişkin haberinde, İsrail ordusunun resmi olarak Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladığını aktardı.

İsrail ordu sözcülerinden Avichay Adraee, bugün yaptığı açıklamada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 

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