İsrail ordusu duyurdu: İran’dan ikinci dalga füze saldırısı

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik ikinci bir füze saldırısı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşlara İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmaması uyarısı yapılarak, yeni bir duyuruya kadar halkın güvenli alanlarda kalması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemleri devrede

Ayrıca, İsrail hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için devreye girdiği belirtilirken, Tel Aviv ve çevresinde sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, bu saldırının hemen öncesinde İran’ın kuzey bölgelere yönelik başka bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini de açıklamıştı.