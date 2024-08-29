İsrail ordusu Gazze'deki 'güvenli insani' alanları 230'dan 35 kilometrekareye indirdi

Sisi ve Scholz'un, Orta Doğu bölgesindeki durumla ilgili gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgede çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve Gazze Şeridi'nde neredeyse bir yıla yaklaşan savaşın sona erdirilmesi için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesinin önemi üzerinde mutabakata varıldı.

İki devletli çözüm

Sisi ayrıca, bölgede sürdürülebilir istikrarın sağlanması için, ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören kapsamlı bir siyasi sürecin gerektiğini de dile getirdi.

Müzakereleri zora sokan başlıca konu: Philadelphia Koridoru

İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakerelerin son turunun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD, Katar ve ev sahibi ülkelerin yetkilerinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

İsrail'in, anlaşmaya eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı 'Philadelphia Koridoru'nda' kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu aktarılıyor. Hamas'ın ABD'nin sunduğu taslağa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eklediği şartları kabul etmediği belirtilmişti.

Can kaybı 40 bini aştı

Öte yandan, İsrail, müzakerelere varan süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor. İsrail ordusu, daha önceden güvenli bölge diye Filistinli sivilleri göçe zorladığı alanlara yeniden zorla tahliye emirleri gönderirken yeni saldırılar başlatacağını duyuruyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun bölgedeki "güvenli insani" alanları 230 kilometrekareden 35 kilometrekareye düşürdüğünü, bunun da toplam alanın yalnızca yüzde 9,5'ine denk geldiğini açıkladı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybı 40 bini aşarken, insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.