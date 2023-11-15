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İsrail ordusu, Gazze'deki parlamento binasını patlatarak yıktı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan parlamento binasını patlatarak yıktığı bildirildi.

Haber Merkezi
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İsrail medyası, parlamento binasının patlatılarak yıkıldığı anlara dair görüntüleri paylaştı.

Videoda, parlamento binasının büyük bir patlamayla yıkıldığı, havaya yoğun toz bulutlarının yükseldiği görülüyor.

İsrail ordusundan parlamento binasının patlatılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin bölgedeki parlamento binasını işgal ettiği bildirilmişti.