İsrail ordusu: İran’ın en üst düzey komutanlarından Shadmani öldürüldü

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatını kaybetmesinin ardından, Tümgeneral Emir Hatemi İran Genelkurmay Başkanı olarak, Ali Shadmani de Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahları Komutanı olarak atanmıştı.

Ancak İsrail ordusu rejiminin en üst düzey komutanı Shadmani'nin de hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

4 gün önce atanmıştı

Genelkurmay Başkanlığı'nın komutası altındaki Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı, askeri operasyonların planlanmasından ve koordinesinden sorumluydu. Yalnızca savaş zamanlarında kurulan bu karargah, 2016 yılında daimi ve bağımsız bir komuta merkezi olarak Genelkurmay'dan ayrıldı. Ali Shadmani de sadece 4 gün önce bu komuta merkezinin başına getirilmişti. İran ordusundaki en üst düzey askeri yetkililerden biriydi.

İsrail - İran çatışması

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı dahil 224 kişi hayatını kaybetti.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İran nükleer müzakereler devam ederken gelen saldırıyı "sabotaj" olarak nitelendirirken, İsrail ve ABD ise nükleer silahın kabul edilemez olduğunu savunuyor.

ABD Başkanı Donal Trump, müzakereler boyunca İran'a birçok kez şans verdiğini ancak Tahran yönetiminin bunu değerlendiremediğini öne sürdü.