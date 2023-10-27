İsrail ordusu kara operasyonlarını genişletiyor

İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini söyledi.

Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı.

Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırı düzenlendi

İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail'in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

Gazze’de hatlar kesildi

Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Filistin telekomünikasyon şirketi “Jawwal”, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze’deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Paylaşımda, İsrail’in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve “Gazze’nin dünya ile bağlantısının kesildiği” belirtildi.

"Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi"

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings: Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı.