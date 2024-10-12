İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'e 35 roket fırlatıldı

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Lübnan’dan ülkenin kuzeyindeki Hayfa Körfezi ile Yukarı Celil bölgesine 35 roket fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Roketlerden bazılarını engellendiği, bazılarının ise bölgeye düştüğüne yer verilen açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Hayfa Körfezi ile Yukarı Celil’deki birçok yerleşim yerinde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Hayfa'nın kuzeyindeki Zofolon askeri sanayi üssünün çok sayıda roketle vurulduğu, Misgav Am yerleşim birimindeki bir askeri grubun "topçu mermileriyle" bombalandığı belirtildi.

Hizbullah, mensuplarının, Hayfa'nın batısındaki Kiryat Eliezer hava savunma üssüne kamikaze dronlar ile saldırı düzenlediğini ve hedeflerin "hassas" şekilde vurulduğunu kaydetti.

⁠İsrail’in saldırılarında 2 bin 255 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.