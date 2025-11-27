İsrail ordusu, Suriye’de bir bölgeyi topçu ateşiyle hedef aldı
Suriye devlet televizyonu, İsrail ordusunun Kuneytra iline bağlı Tel el-Ahmar bölgesine topçu atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Suriye’nin resmi devlet televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra’nın Tel el-Ahmar bölgesine topçu atışı gerçekleştirdi.
Haberde, İsrail’in saldırısının Suriye’nin egemenliğine yönelik yeni bir ihlal olduğu ifade edildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği bilgisini vermişti.