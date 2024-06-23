İsrail ordusunda ölen asker sayısı 665'e yükseldi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, zırhlı kuvvetlerden 25 yaşındaki yedek subay Malkia Gross'un, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere, 665'e yükseldi.

Saldırılarda bugüne kadar 1977'si karadan işgal süresince olmak üzere, 3 bin 894 asker ve subay da yaralandı.