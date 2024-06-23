İsrail ordusunda ölen asker sayısı 665'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı sürerken, ordunun kayıpları da artıyor. 25 yaşındaki bir yedek subayın ölmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 665'e yükseldi.
AA
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, zırhlı kuvvetlerden 25 yaşındaki yedek subay Malkia Gross'un, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere, 665'e yükseldi.
Saldırılarda bugüne kadar 1977'si karadan işgal süresince olmak üzere, 3 bin 894 asker ve subay da yaralandı.