İsrail ordusundan Baalbek'e saldırı uyarısı: Evlerinizi derhal terk edin!

İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzey doğusunda yer alan Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köylere yeni bir saldırı tehdidinde bulunarak bölge halkından evlerini terk etmelerini istedi. Boşaltılması istenen yerler arasında Türkmenlerin yaşadığı Duris köyü de yer alıyor.

İsrail ordusunun 28 Ekim'de Bekaa Vadisi ve Baalbek'e düzenlediği hava saldırılarında en az 60 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail’in önce hava, 30 Eylül’de de başlattığı kara saldırıları nedeniyle Lübnan’da 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.