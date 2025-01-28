İsrail ordusundan itiraf: Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettik

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Güçlerimiz son 24 saatte Gazze Şeridi'nde, güvenlik güçlerimize tehdit oluşturan şüphelilere karşı yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde “şüphelilerin” İsrail güçlerine doğru hareket ederek tehdit oluşturduğu çok sayıda olay yaşandığı iddia edilerek, askerlerin bunlara yönelik ateş açtığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek bir at arabasını hedef aldığı saldırıda bir kız çocuğun hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivilleri taşıyan bir at arabasını hedef aldığı saldırıda 5 yaşındaki Neda Muhammed el-Amudi isimli kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.