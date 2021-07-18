İsrail polisi, Filistinlilere müdahale etti

Filistinli gençler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik sonrası Şam Kapısı'nda toplandı, tekbirler getirdi, marşlar ve ezgiler söyledi.

Bir süre sonra İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, Filistinli gençlere ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Bazı Filistinlileri darp eden polis, birkaç kişiyi de gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'da yaşananlar

Sabah saatlerinden itibaren 1500'ü aşkın fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif'te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermemişti.