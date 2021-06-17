İsrail polisi Filistinlilere TOMA ile su sıkıp gözaltına aldı
İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Hz. Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Hz. Muhammed'e hakaret etmesini protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısında toplanmak isteyen Filistinlilere müdahale etti.
Filistinli gençler, aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı’nda düzenlediği provokatif “Bayrak Yürüyüşü” esnasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmesini protesto etmek amacıyla aynı yerde toplanmak istedi.
İsrail polisi, Şam Kapısı’nda toplanmaya çalışan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinlilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıktı, bazı Filistinlileri gözaltına aldı.