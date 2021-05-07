İsrail polisi Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara saldırdı

İsrail, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılanlara ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. Filistinliler taş ve cam şişelerle karşılık verdi. Saldırıda 53 Filistinli yaralandı. Harem-i Şerif savaş alanına döndü.

Türkiye'den çok sert tepki geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıyı şiddetle kınadı. Çavuşoğlu, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail’in Mübarek Ramazan’da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.





TBMM Başkanı Mustafa Şentop da saldırıya ilişkin, "Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in, şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik edildiğini belirten Şentop, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız. Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz." diye konuştu.