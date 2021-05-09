İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençlere müdahale etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Filistinli gençler, Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir’in Şam Kapısı'nda toplanmaya başlayınca, İsrail polisi, TOMA'lar ve atlı birliklerle kalabalığa müdahale etti. Polis kalabalığı daıatmak için ses bombası kullandı.
Eski Şehir'in Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca İsrail polisi Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.
Etiketler