İsrail polisinden Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.
AA
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Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.
Yazılı açıklamaya göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da aralarında Kızılay çalışanlarının da bulunduğu 180'den fazla kişiyi yaraladı.
Saldırılarda bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısının 215’e yükseldiği açıklandı.