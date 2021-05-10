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İsrail polisinden Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Yazılı açıklamaya göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da aralarında Kızılay çalışanlarının da bulunduğu 180'den fazla kişiyi yaraladı.

Saldırılarda bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısının 215’e yükseldiği açıklandı.

 

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