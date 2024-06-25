İsrail protestocusu öğrencilere sahip çıkan akademisyenler Almanya'da listelenmiş

Habere konu olan listeyi hazırlayan görevlinin söz konusu televizyon kanalına gönderdiği e-postada, "Listelerde isimlerin işaretlenmesinin meslektaşlarım arasında büyük rahatsızlık yarattığını sizden gizlemek istemiyorum (...) Benim açımdan bu ifade kesinlikle ifade özgürlüğü hakkı kapsamındadır. Yine de listenin size gönderilmesini isterseniz elbette bunu yapacağım" yazdığı ifade edildi. Bu kişiye amirinin "Sizden talebimize uymanızı rica ediyorum" yanıtını verdiği belirtildi.

Öğretim üyelerinden açık mektup

Başkent Berlin’deki Hür Üniversitesi'nde 7 Mayıs’ta yaklaşık 150 öğrenci, Filistin’e destek vermek ve Almanya’da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Bu gelişmeler üzerine ülkenin çeşitli üniversitelerinde görev yapan çok sayıdaki öğretim üyesi, Filistin ile dayanışma gösterilerinde bulunan öğrencilere destek veren ve öğrencilerin polis şiddetine maruz bırakılmamasını isteyen açık mektubu imzalamıştı. Mektupta, "Kamptaki somut taleplere katılıp katılmadığımızdan bağımsız olarak öğrencilerimizin yanında duruyor ve onların barışçıl protesto hakkını savunuyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Bakan yerine müsteşar görevden alındı

Alman NDR televizyon kanalının haberinde Bakanlığın iç yazışmalarına yer verilerek açık mektubu imzalayan akademisyenlerin aldıkları finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlattığı belirtilmişti. Almanya'da çeşitli üniversitelerde görev yapan 2 binin üzerinde akademisyen de Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'in görevinden istifa etmesinin istemişti. Bunun yerine yükseköğretimden sorumlu müsteşar Sabine Döring görevden alınmıştı.