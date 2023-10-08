İsrail resmen 'savaş hali' ilan etti!

Hamas militanları dün ülkenin güneyine sızarak askerleri ve sivilleri hedef almış, aynı zamanda İsrail'e binlerce roket göndermişti. Bunun üzerine Gazze'ye hava saldırısı düzenlenmişti. Şimdiye dek toplam ölü sayısı 1000'e yaklaştı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenledi.

Oturumun ardından ülkede "savaş hali" ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.

Başbakanlığın açıklamasında ayrıca, "Gazze Şeridi'nden düzenlenen kanlı terör saldırısı, İsrail'i savaşa mecbur etti ve savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00'da (Hamas'ın saldırdığı saat) başladı." ifadeleri kullanıldı.