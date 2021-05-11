İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dünden bu yana İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda ölü ve yaralı sayısının arttığı belirtildi.

Saldırılar sonucunda 10'u çocuk ve bir kadın olmak üzere 28 Filistinli öldü, yaralı sayısının ise 152'ye çıktığı kaydedildi. İsrail güçleri Gazze'de 130 bölgeyi hedef aldı.