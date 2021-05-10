İsrail saldırılarında 9'u çocuk 20 Filistinli öldü, 95 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından İsrail'in saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin öldüğü, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

Onlarca aile Gazze'deki Beyt Hanun ve Endonezya hastanelerine akın ederek hayatlarını kaybeden yakınlarını teşhis etmeye çalıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, Doğu Kudüs'te gerginliğin giderek artması nedeniyle askeri tatbikatını bir gün erteledi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Ateş Arabaları" adı verilen ve bu hafta başlaması beklenen tatbikatın ertelendiği belirtildi. Erteleme kararının yapılan durum değerlendirmesinin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi tarafından alındığı ifade edildi.