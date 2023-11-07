İsrail saldırılarında bir ayda 48 gazeteci öldü
Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 48 gazetecinin öldüğünü duyurdu.
Haber Merkezi
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Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, El Aksa Radyosu'nda çalışan Yahya Ebu Menia'nın saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilenen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 48 gazetecinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.