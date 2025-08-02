İsrail saldırılarında Gazze'de son 24 saat 98 can kaybı yaşandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 98 can kaybı kayıtlara geçti, 1079 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybı 9 bin 246'ya, yaralı sayısı 36 bin 681'e yükseldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 430'a, yaralı sayısı 148 bin 722'ye ulaştı.