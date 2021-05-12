İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 48'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığı belirtildi.

İsrail saldırılarında 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 304'e çıktığı açıklandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin evlerinin ve kalabalık yerleşim alanlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının Gazze halkını paniğe sevk ettiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerinin yanı sıra sokaklar ve ticari işletmeler de ağır hasar aldı.

Batı Şeria'da 39 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emani Serahne, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenlediğini söyledi.

Serahne, Nablus kentinde Hamas yetkilisi Yasir Berdesavi ve bazı aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.

Kalkilya kentinde de bazı evlere baskın düzenleyen İsrail güçlerinin Hamas mensupları ve aktivistleri gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti de İsrail güçlerinin Batı Şeria genelinde gece saatlerinden itibaren 39 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Gazze'den fırlatılan güdümlü füze İsrail'de bir aracı vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Gazze'den fırlattığı güdümlü anti tank füzesinin bir aracı vurması sonucunda bir İsrailli hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinden İsrail'e fırlatılan güdümlü anti tank füzesinin sınır bölgesinde bir cipe isabet ettiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise saldırıda üç kişinin ağır yaralandığını ve yaralılardan birinin daha sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kassam Tugayları üstlendi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları da saldırıyı üstlendiği açıklamasında, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir cipi güdümlü füze ile hedef aldıklarını duyurdu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.