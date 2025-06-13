İsrail saldırılarından kaçan İranlıların rotası Türkiye

İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığını öne sürdüğü bir dizi saldırı başlattı. Sabahın ilk ışıklarında havalanan İsrail jetleri İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerini vurdu.

İranlılar, patlamalarla dolu bir sabaha uyanırken bombalanan şehirlerden kaçış başladı.

Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar

Panikleyen halk nakit çekmek için bankalara koşarken, akaryakıt istasyonları önünde de uzun kuyruklar oluştu.

Kaçış rotasında Türkiye var

İsrail'in operasyonunun "gerektiği kadar" devam edeceği sinyalinin ardından harekete geçen çoğu İranlının kaçış rotasında ise Türkiye var.

Natanz'dan 39 yaşındaki bir kadın "Sağır eden bir patlamayla uyandım. Herkes dışarı fırladı, hepimiz dehşete kapıldık," dedi, çocuklarımın güvenliği için Türkiye'ye gideceğini belirtti.

Şiraz'dan 51 yaşındaki bir emekli ise Türk Lirası alıp ailesini kara yoluyla Türkiye'ye götüreceğini açıkladı. "Herhangi bir savaşa, masum insanları öldüren herhangi bir saldırıya karşıyım" diyen adam, gerginlik sonlanana kadar ailesiyle birlikte Türkiye'de kalacağını belirtti.

Öte yandan İsrail saldırıları sürdürüyor. İran ise saldırılara sert bir karşılık verileceğini bildiriyor.