İsrail "saldırıyı tamamladık" diyerek açıkladı: Natanz Nükleer Tesisi'nde ağır hasar!

İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde başlattığı operasyonda, İran'daki onlarca radar ile füze rampalarını imha ettiğini bildirerek, İran'ın hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı saldırının tamamladığını açıkladı.

İsrail ordusu, bu hamlenin "İsrail'in İran'ın hava sahasındaki eylem özgürlüğünü artıracağını" savundu.

Natanz Nükleer Tesisi'nde ağır hasar oluştu

Öte yandan yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, bu sabahki saldırılarda İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde ağır hasar oluştuğunu ileri sürdü.

İran devlet televizyonu da Natanz Nükleer Tesisi'nin de vurulduğunu duyurmuştu.

UAEA'dan açıklama geldi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise saldırıların ardından Natanz Nükleer Tesisi’nin radyasyon seviyelerinde herhangi artış gözlemlenmediğini bildirdi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.