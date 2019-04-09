İsrail sandık başında, anketler Netanyahu'ya işaret ediyor

09 Nisan 2019

İsrail'de halk 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başında. Erken genel seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle sabah 07.00'de başladı. Sandıklar saat 22.00'de kapanacak.

Seçimlere 41 parti katılırken ülkede 6,3 milyon kayıtlı seçmen var. Seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede, 41 partiden 10 ila 14'ünün meclise girmesi bekleniyor. Bu arada 2015'te yapılan bir önceki genel seçimlere katılım oranı yüzde 71,8 olmuştu.

İsrail basınına yansıyan anketlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin seçimi az farkla önde tamamlaması bekleniyor. Likud'u, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz ittifakının takip etmesi öngörülüyor.

Anketlere göre, hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşması beklenmiyor. Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ partilerin 120 sandalyeli meclise en az 65 milletvekili sokacağı tahmin ediliyor.

Bu nedenle Likud seçimden ikinci parti olarak çıksa dahi Netanyahu'nun, rakibi Gantz'a göre koalisyon hükümeti kurma şansının daha fazla olduğu yorumları yapılıyor. Zira bazı sağ partilerin Gantz-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almak istemeyeceği yorumları yapılıyor.

Öte yandan İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler ise 2 ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katılıyor.

Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.