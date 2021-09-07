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İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait bir noktayı hedef aldı. Saldırının ardından hedef alınan nokta büyük bir gürültünün ardından duman yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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