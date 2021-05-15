İsrail savaş uçakları Hamas yöneticisinin evini vurdu
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye'nin de evini hedef aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hamas yöneticilerinden Hayye'nin Tuffah Mahallesi'nde bulunan evi birkaç füzeyle vuruldu, saldırı nedeniyle çevredeki sivil yerleşim alanları zarar gördü.
Sivil bir araç hedef alındı
Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde sivil bir aracı hedef alması sonucu bir kişi öldü.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, seyir halindeki sivil bir aracı hedef alması sonucu aracın tamamen yandığı sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 40'ı çocuk 22'si kadın, 140 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 1038'e yükseldi.