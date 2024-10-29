İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'ın yeni liderine suikast iması
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Naim Kasım’a yönelik çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Gallant, Kasım'ın atamasını "Geçici atama. Uzun süre değil." ifadesiyle değerlendirerek suikast imasında bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya hesabından Naim Kasım'ın Hizbullah'ın yeni lideri seçilmesine ilişkin paylaşım yaptı. Kasım'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Gallant, "Geçici atama. Uzun süre değil" ifadelerini kullandı.
Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtilmişti.
Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.