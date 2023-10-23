İsrail savunma bakanı: İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının aylarca sürebileceğini belirtti.
İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında yaptı.
Galant, şunları söyledi: "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak."
İsrail ordusu daha önce savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.