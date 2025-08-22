İsrail Savunma Bakanı Katz: 'Gazze'de cehennemin kapılarını açacağız'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun sunduğu "Gazze kentini işgal planını" dün onayladıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Katz, "cehennemin kapılarını açacaklarını" söyledi.

"Gazze, Beyt Hanun beldesine benzeyecek"

Katz ayrıca, işgal saldırılarının Tel Aviv yönetiminin "savaşı sona erdirmek" için öne sürdüğü 50 esirin tamamının bırakılması ve Hamas’ın silahsızlandırılması şartları kabul edilene kadar süreceğini kaydetti.

Katz, aksi takdirde Gazze kentinin İsrail'in saldırılarla büyük yıkıma neden olduğu güneydeki Refah kenti ve kuzeydeki Beyt Hanun beldesine benzeyeceğini kaydetti.

Netanyahu'nun işgal planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze kentinin işgalini belirlenenden daha kısa sürede tamamlaması talimatını vermişti.

İsrail'in işgal planına göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Yaşananların ardından Filistinliler bölgeyi terk etmeye başlamıştı.

2023 yılında İsrail'in Filistin'e yönelik başlayan saldırılarında 62 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki nüfusun yaklaşık 500 bininin "felaket" düzeyinde açlıkla mücadele ettiğini kaydederek, ilk kez Gazze'de resmen kıtlık ilan etti.