İsrail Savunma Bakanı Katz’tan skandal tehdit: Lübnan’ın güneyi Gazze’ye dönecek

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan’ın güneyine başlatılan kara saldırılarının genişletileceğini açıklayarak, bölgede Gazze Şeridi’ndekine benzer bir yıkım yaratacakları tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran ve Lübnan’a yürüttükleri saldırılara ilişkin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder ve diğer üst düzey askeri yetkililerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve kendisinin İsrail ordusuna Lübnan’ın güneyine kara saldırıları talimatı verdiklerini belirten Katz, Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun ve diğer bölgelerinde yarattıkları yıkımın benzerini Lübnan'ın güneyinde de gerçekleştireceklerini belirtti.

Söz konusu kara saldırılarında Hizbullah hedefleri ve altyapısını hedef alacaklarını öne süren Katz, Litani Nehri'nin güneyinden zorla sürdükleri on binlerce Lübnanlı'nın "İsrail'in kuzeyinde güvenlik sağlanana kadar" evlerine dönmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ı suikastle hedef alacakları tehdidinde buluna Katz, "Eğer Naim Kasım, Nasrallah ve Hameney'i bu kadar özlüyorsa yakında cehennemin derinliklerinde, kötülük ekseninin etkisiz hale getirilmiş tüm üyeleriyle buluşabilecek” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürülmüştü.